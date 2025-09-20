Initiation à la recherche en archives avec une archiviste Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône Marseille

Initiation à la recherche en archives avec une archiviste Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône Marseille samedi 20 septembre 2025.

Renseignements complémentaires au 04 13 31 82 00 ou 04 13 31 82 08.

Pour les visites guidées et les ateliers, le public doit se présenter à son arrivée à la banque d’accueil des ABD.

Animations gratuites dans la limite des places disponibles.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Envie ou besoin de faire une recherche en archives ?

Une archiviste vous guide pour faciliter vos démarches et vous familiariser avec les différents outils (en salle de lecture).

Grâce à cette initiation, vous serez autonome dans votre future recherche que vous pourrez effectuer en salle de lecture aux horaires d’ouverture habituels au public (hors Journées du patrimoine).

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025 de 10 h à 18 h, tous publics, sans inscription préalable.

Archives et Bibliothèque départementales des Bouches-du-Rhône 20 Rue mires, 13003 Marseille, France Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0413318200 http://www.archives13.fr Créées à la Révolution française et placées aujourd’hui sous la double tutelle de l’État et du Département, les Archives départementales se sont installées en 2006 dans le nouveau bâtiment des ABD Gaston Defferre construit par le cabinet d’architectes marseillais Vezzoni-Laporte.

Une immense coque appelée le galet abrite la mémoire écrite du département et de ses habitants, soit plus de 70 kilomètres linéaires de documents dont le plus ancien remonte à l’an 814. Chartes du Moyen Âge, registres de notaires, plans cadastraux, pièces administratives, cartes, affiches, lettres, photographies, cd-rom… y sont conservés et communiqués au public dans la salle de lecture.

Métro : ligne 2, station Désirée Clary. Tramway : T2 et T3, terminus Silo-Arenc. Bus : lignes 35, 70 et 82 (arrêt Euromed-Arenc). Navette bus Aix-Marseille : ligne 49, arrêt Euromed-Arenc. Train : station Arenc-Euroméditerranée.

