Initiation à la recherche généalogique Archives départementales de la Haute-Loire Le Puy-en-Velay

Initiation à la recherche généalogique Archives départementales de la Haute-Loire Le Puy-en-Velay dimanche 17 septembre 2023.

Initiation à la recherche généalogique Dimanche 17 septembre 2023, 09h00, 13h30 Archives départementales de la Haute-Loire Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-09-17T09:00:00 – 2023-09-17T12:00:00

Fin : 2023-09-17T13:30:00 – 2023-09-17T16:30:00

Venez rencontrer les bénévoles de l’association Généalogie43, ils vous proposeront conseils et astuces pour s’initier à la recherche généalogique.

L’association Généalogie43 est une association partenaire des Archives départementales de la Haute-Loire depuis de nombeuses années. Ses membres ont notamment contribué à l’indexation collaborative et au sauvetage d’archives privées.

Archives départementales de la Haute-Loire 4 Avenue de Meschede, 43000 Le Puy-en-Velay, France Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33471028119 https://www.archives43.fr Les Archives départementales sont un service du Département de la Haute-Loire dont les missions sont de collecter, classer, conserver, communiquer et valoriser les archives publiques et privées produites dans le ressort du département. Elles contribuent pleinement à sauvegarder et transmettre la mémoire et l’histoire du territoire. Accès à pied : 15 min de la gare S.N.C.F. du Puy-en-Velay. Accès en bus (réseau TUDIP) : arrêt « Guitard centre » par les lignes E (Bon secours) ou G (Brives-Charensac), voir https://mobilite.lepuyenvelay.fr/tudip

Venez rencontrer les bénévoles de l’association Généalogie43, ils vous proposeront conseils et astuces pour s’initier à la recherche généalogique.