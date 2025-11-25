Initiation à la recherche, rechercher ses ancêtres en Algérie Archives nationales d’Outre Mer Aix-en-Provence

Initiation à la recherche, rechercher ses ancêtres en Algérie

Mardi 25 novembre 2025 de 10h30 à 12h. Archives nationales d’Outre Mer 29 chemin du Moulin de Testas Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Vous êtes férus d’histoire ? Curieux ? Vous initiez votre généalogie ou préparez un sujet d’étude universitaire ?

Accompagnés par des archivistes, découvrez les outils à votre disposition pour débuter votre recherche au sein des fonds des Archives nationales d’outre-mer !

Réservation conseillée.



Les Archives nationales d’outre-mer (ANOM) sont un service du ministère de la Culture, situé depuis 1966 à Aix-en-Provence. Elles conservent, communiquent et valorisent les archives des anciennes colonies françaises et de l’Algérie, du XVIIe au XXe siècle.

Retrouvez sur notre site Internet, les références des documents que vous souhaitez consulter, les fonds numérisés, notre actualité culturelle, ainsi que nos offres à destination des scolaires ! .

Archives nationales d’Outre Mer 29 chemin du Moulin de Testas Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Are you a history buff? Are you curious? Are you starting your genealogy or preparing a subject for university study?

German :

Sind Sie geschichtsinteressiert? Sind Sie neugierig? Oder bereiten Sie sich auf ein Thema vor, das Sie an der Universität studieren möchten?

Italiano :

Siete appassionati di storia? Siete curiosi? State iniziando la vostra genealogia o state preparando un argomento da studiare all’università?

Espanol :

¿Es usted aficionado a la historia? ¿Tiene curiosidad? ¿Está empezando su genealogía o preparando una asignatura para la universidad?

