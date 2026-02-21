Initiation à la reconnaissance des chants d’oiseaux – NIVEAU 2 Maison Paris Nature Paris

Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au Pavillon 1 du Parc Floral de Paris.

Cette animation est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’inscription est gratuite mais obligatoire, via le formulaire ci-dessous. Si cette animation est complète, ce formulaire sera bloqué. Vous aurez alors la possibilité de vous inscrire sur la liste d’attente, en deuxième lien ci-dessous. Enfin, pour vous désinscrire vous pouvez utiliser le dernier formulaire.

Animation destinée aux personnes ayant déjà suivi une animation sur les chants des oiseaux ou ayant déjà quelques notions sur la reconnaissance des chants. Durant cet atelier, tout d’abord en salle puis en extérieur dans le Parc Floral de Paris, vous apprendrez à reconnaître le chant de quelques oiseaux plus ou moins communs à Paris, afin de pouvoir les identifier les yeux fermés lors de vos prochaines balades !

Le mardi 24 mars 2026

de 09h30 à 11h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Maison Paris Nature Pavillon 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide 75012 Paris

