Initiation à la reconnaissance des oiseaux des jardins

Douelle Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Cette année encore, tous les passionnés de nature sont invités à participer au comptage national des Oiseaux des Jardins pour faire avancer les connaissances sur ces oiseaux

Cette année encore, tous les passionnés de nature sont invités à participer au comptage national des Oiseaux des Jardins pour faire avancer les connaissances sur ces oiseaux. Cette opération permettra de savoir quelles sont les espèces qui fréquentent nos jardins en hiver. Dans un jardin privé ou public, à la ville ou à la campagne, tout seul ou en famille, observez durant 1h les oiseaux et transmettez vos observations directement en ligne. .

Douelle 46140 Lot Occitanie +33 6 76 98 51 71

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Once again this year, all nature lovers are invited to take part in the national Garden Bird Count to help advance our knowledge of these birds

L’événement Initiation à la reconnaissance des oiseaux des jardins Douelle a été mis à jour le 2025-12-19 par OT Cahors Vallée du Lot