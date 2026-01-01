Initiation à la reconnaissance des oiseaux parking principal La Ferté Macé
parking principal Boulevard de la Forêt d’Andaine La Ferté Macé Orne
Début : 2026-01-24 09:30:00
fin : 2026-01-24 12:00:00
2026-01-24
Initiation au Grand Comptage des Oiseaux de Jardins autour du lac
Prévoir une paire de jumelles et des chaussures de marche. .
parking principal Boulevard de la Forêt d’Andaine La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 6 03 94 10 84 riviere.jacques5@orange.fr
