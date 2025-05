Initiation à la réfection de murets en pierre sèche – Espédaillac, 5 juin 2025 08:30, Espédaillac.

Lot

Initiation à la réfection de murets en pierre sèche 15 chemin de l’Oustal Espédaillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-05 08:30:00

fin : 2025-06-05 12:30:00

Date(s) :

2025-06-05

Atelier d’initiation à la réfection de murets en pierre sèche animé par Vincent Caussanel. Une occasion unique de découvrir un savoir-faire traditionnel valorisé par le Parc naturel régional des Causses du Quercy à travers le label Valeur Parc.

– 8h30 départ devant l’Oustal

– Matinée initiation et participation à la restauration de murets en pierre sèche .

15 chemin de l’Oustal

Espédaillac 46320 Lot Occitanie +33 5 65 40 57 66 commune.espedaillac@orange.fr

English :

Introductory dry-stone wall repair workshop led by Vincent Caussanel. A unique opportunity to discover a traditional skill valued by the Parc naturel régional des Causses du Quercy through the Valeur Parc label.

German :

Workshop zur Einführung in die Instandsetzung von Trockensteinmauern unter der Leitung von Vincent Caussanel. Eine einmalige Gelegenheit, ein traditionelles Know-how zu entdecken, das vom regionalen Naturpark Causses du Quercy durch das Label Valeur Parc aufgewertet wird.

Italiano :

Un workshop introduttivo alla riparazione dei muri a secco condotto da Vincent Caussanel. Un’occasione unica per scoprire un’abilità tradizionale promossa dal Parc naturel régional des Causses du Quercy attraverso il marchio Valeur Parc.

Espanol :

Un taller de iniciación a la reparación de muros de piedra seca dirigido por Vincent Caussanel. Una oportunidad única para descubrir un oficio tradicional promovido por el Parc naturel régional des Causses du Quercy a través de la etiqueta Valeur Parc.

L’événement Initiation à la réfection de murets en pierre sèche Espédaillac a été mis à jour le 2025-05-14 par OT Figeac