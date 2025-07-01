Initiation à la Régie avec Caroline Gicquel Théâtre du Cercle Rennes 28 février et 1 mars Ille-et-Vilaine

Tarif : 130€ + 38€ d’adhésion

Deux jours pour s'initier à la technique « Lumière et Son » in situ dans le Théâtre du Cercle.

**Formule week-end : samedi 28 février et dimanche 01 mars 2026**

Deux jours pour s’initier à la technique « Lumière et Son » in situ dans le Théâtre du Cercle. Découvrez par la pratique l’utilisation des projecteurs traditionnels et à LED, les réglages, la manipulation de la console lumière ainsi qu’une mise en place d’un système son analogique simple

Horaires : 10h – 18h

8 partipant.es

À partir de 16 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-28T10:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-01T18:00:00.000+01:00

http://www.theatreducercle.com https://cpb-tdc.kalisport.com/s-inscrire-a-un-stage/apercu/14/initiation-a-la-regie-avec-caroline-gicquel

Théâtre du Cercle 30 rue de paris 35000 rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35708 Ille-et-Vilaine

tdc@cerclepaulbert.asso.fr 0602551128



