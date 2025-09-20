Initiation à la reliure Médiathèque Georges Pompidou Châlons-en-Champagne

Durée de l’atelier : 2h

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

La bibliothèque vous invite à un atelier de reliure unique qui allie découverte patrimoniale et création artisanale !

Plongez dans l’histoire fascinante de la reliure à travers une sélection rare de pièces issues de nos collections. Ces ouvrages anciens et précieux vous feront voyager dans le temps et apprécier l’art de la conservation du livre.

Repartez avec votre création unique, façonnée de vos mains !

Médiathèque Georges Pompidou 68 rue Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est La médiathèque Georges Pompidou vous accueille dans un bâtiment moderne, inauguré en 2003, conçu par Paul Chemetov, architecte de renommée internationale.

Son offre documentaire est diversifiée et de qualité pour tous les publics. Accueil du public : prêt, conseils, aide à la recherche.

Grâce à ses fonds patrimoniaux, la médiathèque municipale de Châlons-en-Champagne est une « bibliothèque classée ». Elle a également obtenu le label d’État « BMVR » : Bibliothèque municipale à vocation régionale.

© Médiathèque Châlons-en-Champagne