Initiation à la réparation vélo, à l’entretien et atelier marquage bicycode, MIX, Mourenx

Initiation à la réparation vélo, à l’entretien et atelier marquage bicycode Mercredi 13 mai, 14h00 MIX Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00

MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Mise à disposition du matériel nécessaire (outillage, pièces) et assistance technique pour effectuer de petites réparations sur son vélo