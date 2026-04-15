Initiation à la réparation vélo, à l’entretien et atelier marquage bicycode, MIX, Mourenx
Initiation à la réparation vélo, à l’entretien et atelier marquage bicycode, MIX, Mourenx mercredi 13 mai 2026.
Initiation à la réparation vélo, à l’entretien et atelier marquage bicycode Mercredi 13 mai, 14h00 MIX Pyrénées-Atlantiques
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T14:00:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00
MIX 2 avenue Charles Moureu Mourenx Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
Mise à disposition du matériel nécessaire (outillage, pièces) et assistance technique pour effectuer de petites réparations sur son vélo
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