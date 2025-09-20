Initiation à la restauration des restanques 7 bis Chemin des Bachettes, 06140 Biot Biot

Initiation à la restauration des restanques Samedi 20 septembre, 14h00, 16h00 7 bis Chemin des Bachettes, 06140 Biot Alpes-Maritimes

Prévoir de bonnes chaussures fermées, une paire de gants de travail, de l’eau et une casquette.

Par Gilles Godefroid, artisan murailler

– JARDIN PARTAGÉ – PARKING DES BÂCHETTES

Apprenez l’art ancestral de la construction de murs en pierres sèches et redécouvrez ce savoir-faire qui façonne les paysages méditerranéens.

Cette technique traditionnelle, écologique et sans mortier, permet de :

– Stabiliser les sols

– Préserver l’eau

– Favoriser la biodiversité

7 bis Chemin des Bachettes, 06140 Biot
evenements@biot.fr

Ville de Biot