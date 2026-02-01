Initiation à la robotique Haubourdin

Initiation à la robotique

38 rue Pasteur Haubourdin Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-18 15:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

Date(s) :

2026-02-18

Viens apprendre les bases de la programmation boucles, fonctions, déplacements… sur les robots mBots. Une fois la découverte faite, place à la course ! Qui saura le mieux contrôler son robot ? Qui l’aura mieux programmé ?

Qu’est-ce que le robot mBot ?

Le robot pédagogique mBot®, de Makeblock, est un robot éducatif pour enfants qui permet un apprentissage ludique de la programmation et de la robotique. Facile à monter, rapide à connecter, il offre de nombreuses fonctionnalités permettant de réaliser des activités très variées.

Animé par Art&Tic dans le cadre de la Bibliothèque Numérique Métropolitaine.

38 rue Pasteur Haubourdin 59320 Nord Hauts-de-France +33 3 20 44 02 92

English :

Come and learn the basics of programming: loops, functions, movements… on the mBots robots. Once you’ve got the hang of it, it’s time to race! Who can control their robot best? Who programmed it best?

What is the mBot robot?

The mBot® educational robot from Makeblock is an educational robot for children, designed to teach programming and robotics in a fun way. Easy to assemble and quick to connect, it offers a wide range of functions for a wide variety of activities.

Hosted by Art&Tic as part of the Metropolitan Digital Library.

