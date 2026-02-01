INITIATION A LA ROBOTIQUE THYMIO Médiathèque de Mayenne Mayenne
Médiathèque de Mayenne 396 Rue Volney Mayenne Mayenne
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25 15:30:00
2026-02-25
RDV à la Médiathèque de Mayenne pour une initiation à la robotique Thymio
Venez découvrir le robot éducatif Thymio et vous initier à la programmation par blocs.
Inscription conseillée.
à partir de 7 ans. .
Médiathèque de Mayenne 396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71
English :
Meet us at the Médiathèque de Mayenne for an introduction to Thymio robotics
