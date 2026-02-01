INITIATION A LA ROBOTIQUE THYMIO Médiathèque de Mayenne Mayenne

INITIATION A LA ROBOTIQUE THYMIO Médiathèque de Mayenne Mayenne mercredi 25 février 2026.

INITIATION A LA ROBOTIQUE THYMIO

Médiathèque de Mayenne 396 Rue Volney Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 14:00:00
fin : 2026-02-25 15:30:00

Date(s) :
2026-02-25

RDV à la Médiathèque de Mayenne pour une initiation à la robotique Thymio
Venez découvrir le robot éducatif Thymio et vous initier à la programmation par blocs.
Inscription conseillée.
à partir de 7 ans.   .

Médiathèque de Mayenne 396 Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 71 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet us at the Médiathèque de Mayenne for an introduction to Thymio robotics

L’événement INITIATION A LA ROBOTIQUE THYMIO Mayenne a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Mayenne Co