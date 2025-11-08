Initiation à la Salsa Cubaine

Salle Bel Air Clasville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 17:00:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Rendez-vous à la salle Bel Air de Clasville animé par Damon moniteur de danse et diplômé. .

Salle Bel Air Clasville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 12 68 30 10

English : Initiation à la Salsa Cubaine

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Initiation à la Salsa Cubaine Clasville a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre