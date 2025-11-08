Initiation à la Salsa Cubaine Clasville
Initiation à la Salsa Cubaine Clasville samedi 8 novembre 2025.
Initiation à la Salsa Cubaine
Salle Bel Air Clasville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 17:00:00
fin : 2025-11-08
Date(s) :
2025-11-08
Rendez-vous à la salle Bel Air de Clasville animé par Damon moniteur de danse et diplômé. .
Salle Bel Air Clasville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 12 68 30 10
English : Initiation à la Salsa Cubaine
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Initiation à la Salsa Cubaine Clasville a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre