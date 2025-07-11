INITIATION A LA SARDANE PAR L’ASSOCIATION SARDANISTE LA LLEVANTINA Canet-en-Roussillon

INITIATION A LA SARDANE PAR L’ASSOCIATION SARDANISTE LA LLEVANTINA Canet-en-Roussillon vendredi 11 juillet 2025.

INITIATION A LA SARDANE PAR L’ASSOCIATION SARDANISTE LA LLEVANTINA

Espace Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-11 18:30:00

fin : 2025-07-18 19:30:00

Date(s) :

2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-14 2025-08-22

A vos Vigatanes !

.

Espace Méditerranée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00

English :

To your Vigatanes!

German :

Auf zu den Vigatanes!

Italiano :

Sulle vostre vigatanes!

Espanol :

¡A sus vigatanes!

L’événement INITIATION A LA SARDANE PAR L’ASSOCIATION SARDANISTE LA LLEVANTINA Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2025-08-09 par CANET TOURISME