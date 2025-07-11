INITIATION A LA SARDANE PAR L’ASSOCIATION SARDANISTE LA LLEVANTINA Canet-en-Roussillon
INITIATION A LA SARDANE PAR L’ASSOCIATION SARDANISTE LA LLEVANTINA Canet-en-Roussillon vendredi 11 juillet 2025.
INITIATION A LA SARDANE PAR L’ASSOCIATION SARDANISTE LA LLEVANTINA
Espace Méditerranée Canet-en-Roussillon Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-07-11 18:30:00
fin : 2025-07-18 19:30:00
Date(s) :
2025-07-11 2025-07-18 2025-07-25 2025-08-01 2025-08-08 2025-08-14 2025-08-22
A vos Vigatanes !
.
Espace Méditerranée Canet-en-Roussillon 66140 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 86 72 00
English :
To your Vigatanes!
German :
Auf zu den Vigatanes!
Italiano :
Sulle vostre vigatanes!
Espanol :
¡A sus vigatanes!
L’événement INITIATION A LA SARDANE PAR L’ASSOCIATION SARDANISTE LA LLEVANTINA Canet-en-Roussillon a été mis à jour le 2025-08-09 par CANET TOURISME