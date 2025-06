INITIATION À LA SARDANE Place de la Mairie Sainte-Marie-la-Mer 4 juillet 2025 18:00

Pyrénées-Orientales

INITIATION À LA SARDANE Place de la Mairie Place Pierre Roig Sainte-Marie-la-Mer Pyrénées-Orientales

Début : Mercredi 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-07-25 19:30:00

2025-07-04

2025-07-11

2025-07-18

2025-07-25

2025-08-01

2025-08-08

2025-08-22

Venez découvrir la danse traditionnelle catalane dans le coeur du village.

Place de la Mairie Place Pierre Roig

Sainte-Marie-la-Mer 66470 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 80 14 00

English :

Come and discover traditional Catalan dance in the heart of the village.

German :

Entdecken Sie den traditionellen katalanischen Tanz im Herzen des Dorfes.

Italiano :

Venite a scoprire la danza tradizionale catalana nel cuore del villaggio.

Espanol :

Venga a descubrir la danza tradicional catalana en el corazón del pueblo.

