Initiation à la sérigraphie Atelier de Sérigraphie de la Grande Masse des Beaux Arts Paris mardi 21 octobre 2025.

Au cours de l’atelier, vous découvrirez la sérigraphie grâce à l’impression de votre propre motif sur papier. Pour ce faire nous passerons en revue toutes les étapes essentielles de la sérigraphie, de la préparation de l’écran à l’impression. Venez avec votre visuel ! Cela peut être un dessin, un graphisme, une photo, un texte, laissez libre court à votre imagination ! Pour cette initiation, votre motif doit pouvoir être imprimé en une seule couleur. Vous repartirez avec une dizaine de tirages papier.

La Grande Masse des Beaux-Arts organise un atelier d’initiation à la sérigraphie, que vous connaissiez cette technique, un peu ou pas du tout, vous êtes les bienvenus !

Le mardi 21 octobre 2025

de 14h00 à 18h00

payant Public jeunes et adultes.

Date(s) : 2025-10-21T14:00:00+02:00_2025-10-21T18:00:00+02:00

Atelier de Sérigraphie de la Grande Masse des Beaux Arts 1 rue Maurice Bouchor 75014 Paris

https://www.helloasso.com/associations/la-grande-masse-des-beaux-arts/evenements/initiation-a-la-serigraphie-mardi-21-octobre-avec-cecile +33633602405 atelier.serigraphie@grandemasse.org https://www.facebook.com/serigraphie.gmba/ https://www.facebook.com/serigraphie.gmba/