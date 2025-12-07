Initiation à la sérigraphie – Édition de Noël spéciale Furoshiki Atelier de Sérigraphie de la Grande Masse des Beaux Arts Paris

Initiation à la sérigraphie – Édition de Noël spéciale Furoshiki Atelier de Sérigraphie de la Grande Masse des Beaux Arts Paris dimanche 7 décembre 2025.

Au cours de l’atelier, vous découvrirez la sérigraphie grâce à l’impression d’un motif en 1 seule couleur. Pour ce faire, nous passerons en revue toutes les étapes essentielles de la sérigraphie, de la préparation de l’écran à l’impression. Vous repartirez avec votre furoshiki prêt à emballer vos futurs cadeaux !

La Grande Masse des Beaux-Arts organise un atelier d’initiation à la sérigraphie, que vous connaissiez cette technique, un peu ou pas du tout, vous êtes les bienvenus !

Le dimanche 07 décembre 2025

de 14h00 à 18h00

payant Public jeunes et adultes.

Atelier de Sérigraphie de la Grande Masse des Beaux Arts 1 rue Maurice Bouchor 75014 Paris

https://www.helloasso.com/associations/la-grande-masse-des-beaux-arts/evenements/initiation-a-la-serigraphie-speciale-furoshiki-dimanche-7-decembre-avec-cecile-1 +33633602405 atelier.serigraphie@grandemasse.org https://www.facebook.com/serigraphie.gmba/ https://www.facebook.com/serigraphie.gmba/