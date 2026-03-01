Initiation à la sève de bouleau

Blye Jura

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 17:00:00

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Nous découvrirons comment réaliser ce rituel printanier de renouveau, de lumière et de régénération.

Comment repérer les bouleaux, symbolique de ce rituel, choisir l’individu sur lequel prélever, comment prélever dans le respect de l’arbre, quels bienfaits pour notre organisme? …

Nous mettrons en place le dispositif sur un arbre choisi.

Quelle que soit votre expérience, venez vous ressourcer en solo, en famille ou entre ami.e.s, tout en apprenant de façon simple et ludique à reconnaître et utiliser les plantes à usages de nos régions.

Tarif libre à partir de 20€. Gratuit pour les enfants de moins de 15ans accompagnés par un adulte.

Adhésion à l’association tarif libre à partir de 2€. Afin de préserver le site, le lieu du rendez-vous est tenu secret. Seuls les participants y auront accès et seront prévenus par SMS la veille de la sortie.

Cette sortie convient à toute la famille -)

Sur inscription. A 17h .

Blye 39130 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 28 10 96 69 contact@corpsetplantes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

