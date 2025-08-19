Initiation à la slackline Association AlpLine Eygliers

plan d’eau Eygliers Hautes-Alpes

Durant cet atelier, tu vas pouvoir t’essayer à l’art de l’équilibre sur des parcours spécialement conçus pour les jeunes aventuriers !

plan d’eau Eygliers 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com

English :

During this workshop, you can try your hand at the art of balancing on courses specially designed for young adventurers!

German :

Während dieses Workshops kannst du dich in der Kunst des Balancierens auf Parcours versuchen, die speziell für junge Abenteurer entworfen wurden!

Italiano :

Durante questo laboratorio, potrete cimentarvi nell’arte dell’equilibrio su percorsi appositamente studiati per i giovani avventurieri!

Espanol :

Durante este taller, podrás probar el arte del equilibrio en recorridos especialmente diseñados para jóvenes aventureros

