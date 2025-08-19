Initiation à la slackline Association AlpLine Eygliers
Initiation à la slackline Association AlpLine Eygliers mardi 19 août 2025.
Initiation à la slackline Association AlpLine
plan d’eau Eygliers Hautes-Alpes
Début : Mardi 2025-08-19
fin : 2025-08-19
2025-08-19
Durant cet atelier, tu vas pouvoir t’essayer à l’art de l’équilibre sur des parcours spécialement conçus pour les jeunes aventuriers !
plan d’eau Eygliers 05600 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 24 77 61 guillestre@guillestroisqueyras.com
English :
During this workshop, you can try your hand at the art of balancing on courses specially designed for young adventurers!
German :
Während dieses Workshops kannst du dich in der Kunst des Balancierens auf Parcours versuchen, die speziell für junge Abenteurer entworfen wurden!
Italiano :
Durante questo laboratorio, potrete cimentarvi nell’arte dell’equilibrio su percorsi appositamente studiati per i giovani avventurieri!
Espanol :
Durante este taller, podrás probar el arte del equilibrio en recorridos especialmente diseñados para jóvenes aventureros
L’événement Initiation à la slackline Association AlpLine Eygliers a été mis à jour le 2025-05-16 par Office de tourisme du Guillestrois et du Queyras