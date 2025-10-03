Initiation à la sonothérapie Vouziers

Initiation à la sonothérapie

Initiation à la sonothérapie Vouziers vendredi 3 octobre 2025.

Initiation à la sonothérapie

Vouziers Ardennes

Tarif : 100 – 100 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif séance

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-04

Date(s) :
2025-10-03

Séance aux bols tibétains et carillons le vendredi Séance aux diapasons thérapeutiques le samedi
  .

Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 6 42 70 54 88 

English :

Tibetan bowls and chimes session on Friday Therapeutic tuning fork session on Saturday

German :

Sitzung mit tibetischen Klangschalen und Glockenspielen am Freitag Sitzung mit therapeutischen Stimmgabeln am Samstag

Italiano :

Sessione di ciotole tibetane e carillon il venerdì Sessione di diapason terapeutico il sabato

Espanol :

Sesión de cuencos tibetanos y campanillas el viernes Sesión de diapasón terapéutico el sábado

L’événement Initiation à la sonothérapie Vouziers a été mis à jour le 2025-09-23 par Ardennes Tourisme