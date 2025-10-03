Initiation à la sonothérapie Vouziers
Initiation à la sonothérapie Vouziers vendredi 3 octobre 2025.
Initiation à la sonothérapie
Vouziers Ardennes
Tarif : 100 – 100 – 0 EUR
Début : 2025-10-03
fin : 2025-10-04
2025-10-03
Séance aux bols tibétains et carillons le vendredi Séance aux diapasons thérapeutiques le samedi
Vouziers 08400 Ardennes Grand Est +33 6 42 70 54 88
English :
Tibetan bowls and chimes session on Friday Therapeutic tuning fork session on Saturday
German :
Sitzung mit tibetischen Klangschalen und Glockenspielen am Freitag Sitzung mit therapeutischen Stimmgabeln am Samstag
Italiano :
Sessione di ciotole tibetane e carillon il venerdì Sessione di diapason terapeutico il sabato
Espanol :
Sesión de cuencos tibetanos y campanillas el viernes Sesión de diapasón terapéutico el sábado
