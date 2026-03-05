Initiation à la sophrologie pour les 14-18 ans La Bib Villeneuve-sur-Lot
Initiation à la sophrologie pour les 14-18 ans La Bib Villeneuve-sur-Lot samedi 14 mars 2026.
Initiation à la sophrologie pour les 14-18 ans
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Tu aimerais être plus serein à l’approche des examens ?
Viens découvrir les techniques de sophrologie pour te préparer.
Sur inscription, durée 1h.
La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02 bm@mairie-villeneuvesurlot.fr
English : Initiation à la sophrologie pour les 14-18 ans
Would you like to be more serene in the run-up to exams?
Come and discover sophrology techniques to help you prepare.
Registration required, duration: 1 hour.
