Initiation à la sophrologie pour les 14-18 ans La Bib Villeneuve-sur-Lot

Tu aimerais être plus serein à l’approche des examens ?

Viens découvrir les techniques de sophrologie pour te préparer.

Sur inscription, durée 1h.

La Bib 23 Rue Etienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02 bm@mairie-villeneuvesurlot.fr

English : Initiation à la sophrologie pour les 14-18 ans

Would you like to be more serene in the run-up to exams?

Come and discover sophrology techniques to help you prepare.

Registration required, duration: 1 hour.

