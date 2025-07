INITIATION À LA SOPHROLOGIE Rue des Remparts Saint-Cézert

INITIATION À LA SOPHROLOGIE Rue des Remparts Saint-Cézert jeudi 3 juillet 2025.

INITIATION À LA SOPHROLOGIE

Rue des Remparts ALGECO DES ASSOCIATIONS Saint-Cézert Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03

fin : 2025-07-03

Date(s) :

2025-07-03

Envie de découvrir la sophrologie, ou tout simplement de prendre du temps pour vous ?

Venez vous ressourcer lors de cette séance collective pour adultes.

Vous avez envie d’essayer, mais vous ne savez pas trop ce que c’est ?

Bonne Nouvelle Tout le monde peut pratiquer la sophrologie. Il y aura un temps de relaxation dynamique, avec des mouvements doux, et un temps de relaxation statique.

Cette initiation sera sur le thème « J’accueille l’été énergie, détente et équilibre ». .

Rue des Remparts ALGECO DES ASSOCIATIONS Saint-Cézert 31330 Haute-Garonne Occitanie sophroreveilletessens@gmail.com

English :

Would you like to discover sophrology, or simply take some time for yourself?

Come and recharge your batteries in this group session for adults.

German :

Möchten Sie die Sophrologie entdecken oder sich einfach nur Zeit für sich selbst nehmen?

Kommen Sie zu dieser Gruppensitzung für Erwachsene und tanken Sie neue Energie.

Italiano :

Volete scoprire la sofrologia o semplicemente prendervi un po’ di tempo per voi stessi?

Venite a fare il pieno di energia in questa sessione di gruppo per adulti.

Espanol :

¿Quieres descubrir la sofrología o simplemente tomarte un tiempo para ti?

Ven a recargar las pilas en esta sesión de grupo para adultos.

