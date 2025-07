Initiation à la spéléologie Bouvante

Initiation à la spéléologie Bouvante jeudi 7 août 2025.

Initiation à la spéléologie

https://maps.app.goo.gl/WQNRdLPNANfch4sP7 Bouvante Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-08-07 10:30:00

fin : 2025-09-14 15:30:00

Date(s) :

2025-08-07 2025-08-21 2025-09-14

Casque sur tête, partez pour une immersion totale dans un univers caché des regards mais qui renferme un écosystème pas moins riche et sensible

.

https://maps.app.goo.gl/WQNRdLPNANfch4sP7 Bouvante 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

With your headphones on, set off on a journey of total immersion into a world that is hidden from view, but which contains an ecosystem that is no less rich and sensitive

German :

Mit einem Helm auf dem Kopf tauchen Sie in eine Welt ein, die den Blicken verborgen bleibt, aber ein nicht weniger reiches und sensibles Ökosystem enthält

Italiano :

Con le cuffie in testa, partite per un viaggio di totale immersione in un mondo nascosto, ma che contiene un ecosistema non meno ricco e sensibile

Espanol :

Con los auriculares puestos, emprenda un viaje de inmersión total en un mundo oculto a la vista, pero que contiene un ecosistema no menos rico y sensible

L’événement Initiation à la spéléologie Bouvante a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme Vercors Drôme