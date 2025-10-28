Initiation à la spéléologie dans les Grottes de Caumont Caumont
Initiation à la spéléologie dans les Grottes de Caumont
60 Quai de Seine Caumont Eure
Début : 2025-10-28 13:45:00
fin : 2025-10-28 17:00:00
2025-10-28
De la spéléologie en Normandie, dans l’Eure ? Oui, c’est possible ! Un moniteur de spéléo nous emmènera à la découverte des Grottes de Caumont. Envie d’une expérience unique dans une cavité calcaire exceptionnelle ? N’attendez pas… contactez-nous !
Durée environ 3h
Lampe frontale, bottes en caoutchouc, pantalon et gants requis, une tenue de rechange peut être nécessaire
Bonne condition physique, enfant de + de 6 ans
Tarif 10€ par personne
Non accessible aux PMR .
60 Quai de Seine Caumont 27310 Eure Normandie
+33 6 45 48 74 53
officedetourisme@roumoiseine.fr
