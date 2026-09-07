Informations pratiques

Limogne-en-Quercy

Initiation à la Spéléologie

Rue du Foirail Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 09:00:00

fin : 2026-10-04 13:30:00

Date(s) :

2026-10-04

Le dimanche 4 octobre les Spéléos du Causse de Limogne-en-Quecy vous propose une initiation à la spéléologie.

Le dimanche 4 octobre les Spéléos du Causse de Limogne-en-Quecy vous propose une initiation à la spéléologie.

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Rue du Foirail Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 6 14 61 02 60 dan.soubiran@orange.fr

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English :

On Sunday, October 4, the Sp%E9l%E9os du Causse de Limogne-en-Quecy is offering an introductory course in %E0sp%E9l%E9ology.

L’événement Initiation à la Spéléologie Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-09-07 par OT CVL Lalbenque – Limogne