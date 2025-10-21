INITIATION À LA TABLETTE Médiathèque Livres y Médias Saint-Père-en-Retz

Médiathèque Livres y Médias 2 rue de la gare Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-10-21 10:00:00

fin : 2025-10-28 12:00:00

2025-10-21 2025-10-24 2025-10-28 2025-10-31 2025-11-04 2025-11-07 2025-11-11 2025-11-14 2025-11-18 2025-11-21 2025-11-25

Vous souhaitez vous initier, découvrir ou approfondir vos connaissances sur l’outil tablette ?

Alors cet atelier est fait pour vous !

Avec l’accompagnement d’une professionelle sur 10 séances de 2h

Du 21 octobre au 25 novembre

Tous les mardis et vendredis de 10h à 12h .

Médiathèque Livres y Médias 2 rue de la gare Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr

