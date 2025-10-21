INITIATION À LA TABLETTE Médiathèque Livres y Médias Saint-Père-en-Retz
INITIATION À LA TABLETTE
Médiathèque Livres y Médias 2 rue de la gare Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique
Début : 2025-10-21 10:00:00
fin : 2025-10-28 12:00:00
2025-10-21 2025-10-24 2025-10-28 2025-10-31 2025-11-04 2025-11-07 2025-11-11 2025-11-14 2025-11-18 2025-11-21 2025-11-25
Vous souhaitez vous initier, découvrir ou approfondir vos connaissances sur l’outil tablette ?
Alors cet atelier est fait pour vous !
Avec l’accompagnement d’une professionelle sur 10 séances de 2h
Du 21 octobre au 25 novembre
Tous les mardis et vendredis de 10h à 12h .
Médiathèque Livres y Médias 2 rue de la gare Saint-Père-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 51 77 secretariat@csc-mireillemoyon.fr
