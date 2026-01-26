Initiation à la Taille au Domaine LNV Domaine Loïc Nencioni Vigneron Vauvert
Initiation à la Taille au Domaine LNV Domaine Loïc Nencioni Vigneron Vauvert mardi 3 février 2026.
Initiation à la Taille au Domaine LNV
Domaine Loïc Nencioni Vigneron D58 Routes des Saintes Maries de la Mer Vauvert Gard
Tarif : 60 – 60 – 60 EUR
Pique-nique du tailleur OFFERT
Début : 2026-02-03 09:30:00
fin : 2026-02-05 12:30:00
2026-02-03 2026-02-05 2026-02-07 2026-02-10 2026-02-12 2026-02-14 2026-02-17 2026-02-19 2026-02-21 2026-02-24 2026-02-26 2026-02-28
Venez vivre une expérience unique en Camargue, l’Initiation à la taille avec le vigneron du Domaine
Domaine Loïc Nencioni Vigneron D58 Routes des Saintes Maries de la Mer Vauvert 30600 Gard Occitanie +33 6 10 79 50 66 domainelnvigneron@gmail.com
English :
Come and enjoy a unique experience in the Camargue: an introduction to pruning with the Domaine?s winemaker
