initiation à la taille de pierre Clos des sources Bagneux

initiation à la taille de pierre Samedi 20 septembre, 14h00 Clos des sources Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Atelier d’initiation à la taille de pierre, animé par l’association OCRA

Clos des sources 4 rue des Fossés 92220 Bagneux Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 42 31 62 15 http://www.bagneux92.fr Pavillon de René Loiseau construit au XXe siècle dans un Clos du XVIIe siècle. Bus RATP : 128, 162, 188, 388, 391

Atelier taille de pierre

association OCRA