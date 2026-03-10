Initiation à la taille de pierre et à la sculpture La Pierre de Crazannes Site du Fâ Musée du Fâ Barzan

Initiation à la taille de pierre et à la sculpture La Pierre de Crazannes Site du Fâ

Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-04-13 14:00:00

fin : 2026-04-14 17:00:00

Date(s) :

2026-04-13

Le site gallo-romain du Fâ vous propose deux après-midis d’initiation à la taille de pierre et à la sculpture, par la Pierre de Crazannes, un site des Échappées Natures en Saintonge, implanté au cœur des anciennes carrières de pierre de Crazannes.

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Musée du Fâ 25 route du Fâ Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 45 contact@fa-barzan.com

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English :

The Gallo-Roman site of Le Fâ offers two afternoons of introductory stonemasonry and sculpture courses at La Pierre de Crazannes, an Échappées Natures en Saintonge site located in the heart of the ancient stone quarries of Crazannes.

L’événement Initiation à la taille de pierre et à la sculpture La Pierre de Crazannes Site du Fâ Barzan a été mis à jour le 2026-03-10 par Royan Atlantique