Initiation à la taille des arbres fruitiers en conduite basses tiges et palissés Zutkerque
Initiation à la taille des arbres fruitiers en conduite basses tiges et palissés Zutkerque vendredi 27 février 2026.
Initiation à la taille des arbres fruitiers en conduite basses tiges et palissés
80 rue des écoles Zutkerque Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Découvrez les différents types de taille, selon la conduite des arbres en basses tiges et palissés. Prenez des chaussures adaptées au terrain et munissez-vous d’un sécateur.
Animé par Jean Marc THUILLIER, amateur passionné par les arbres fruitiers .
80 rue des écoles Zutkerque 62370 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 00 83 83 l.marichez@ccra.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Initiation à la taille des arbres fruitiers en conduite basses tiges et palissés Zutkerque a été mis à jour le 2026-02-11 par CPETI Région Audruicq