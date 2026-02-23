Initiation à la taille des arbres fruitiers route de l’isle Saint-Hymetière-sur-Valouse

Initiation à la taille des arbres fruitiers

route de l’isle Verger Hymeterius Saint-Hymetière-sur-Valouse Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Initiation à la taille des arbres fruitiers (pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers) le 28 mars de 14h à 17h au verger hymeterius de Saint-Hymetière.

Pour savoir comment tailler les arbres fruitiers et les petits fruits, des séances d’initiation à la taille, animées par les croqueurs de Pommes de Jura Petite Montagne vont être organisées dans différents vergers.

Après le repérage des différents éléments de l’arbre, les personnes intéressées pourront découvrir et s’essayer aux techniques et astuces pour entretenir et optimiser le développement des fruitiers.

Ces séances sont gratuites et ouvertes à tous. .

route de l’isle Verger Hymeterius Saint-Hymetière-sur-Valouse 39240 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 40 65 46 croqueurs-petite-montagne@hotmail.fr

