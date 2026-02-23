Initiation à la taille des arbres fruitiers Chez M. Guy Hugues Vaux-lès-Saint-Claude

Initiation à la taille des arbres fruitiers

Chez M. Guy Hugues 378 Rue En Crie Vaux-lès-Saint-Claude Jura

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-21 17:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Initiation à la taille des arbres fruitiers (pommiers, poiriers, pruniers et cerisiers) le 21 mars de 14h à 17h Chez M. Guy Hugues à Vaux-les-Saint-Claude.

Pour savoir comment tailler les arbres fruitiers et les petits fruits, des séances d’initiation à la taille, animées par les croqueurs de Pommes de Jura Petite Montagne vont être organisées dans différents vergers.

Après le repérage des différents éléments de l’arbre, les personnes intéressées pourront découvrir et s’essayer aux techniques et astuces pour entretenir et optimiser le développement des fruitiers.

Ces séances sont gratuites et ouvertes à tous. .

Chez M. Guy Hugues 378 Rue En Crie Vaux-lès-Saint-Claude 39360 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 40 65 46 croqueurs-petite-montagne@hotmail.fr

