Initiation à la teinture et l’impression végétale La Mothe-Saint-Héray
Initiation à la teinture et l’impression végétale La Mothe-Saint-Héray samedi 20 septembre 2025.
Initiation à la teinture et l’impression végétale
5 allée de l’Orangerie La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres
Atelier de 2h avec Shantala Murgia, artiste et artisane en teinture et impression végétale (écoprint)
Atelier accessible aux adultes et aux enfants à partir de 7 ans, sous condition d’accompagnement.
Dans le beau site de l’Orangerie.
Shantala expose des oeuvres, dont certaines conçues spécialement pour la galerie haute de l’Orangerie, jusqu’au 12 octobre. .
5 allée de l’Orangerie La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 93 23 36 communication@lamothe79800.fr
