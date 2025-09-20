Initiation à la teinture et l’impression végétale La Mothe-Saint-Héray

Initiation à la teinture et l’impression végétale La Mothe-Saint-Héray samedi 20 septembre 2025.

Initiation à la teinture et l’impression végétale

5 allée de l’Orangerie La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Atelier de 2h avec Shantala Murgia, artiste et artisane en teinture et impression végétale (écoprint)

Atelier accessible aux adultes et aux enfants à partir de 7 ans, sous condition d’accompagnement.

Dans le beau site de l’Orangerie.

Shantala expose des oeuvres, dont certaines conçues spécialement pour la galerie haute de l’Orangerie, jusqu’au 12 octobre. .

5 allée de l’Orangerie La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 93 23 36 communication@lamothe79800.fr

English : Initiation à la teinture et l’impression végétale

German : Initiation à la teinture et l’impression végétale

Italiano :

Espanol : Initiation à la teinture et l’impression végétale

L’événement Initiation à la teinture et l’impression végétale La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Pays Mellois