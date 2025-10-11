Initiation à la teinture et l’impression végétale La Mothe-Saint-Héray

Initiation à la teinture et l’impression végétale La Mothe-Saint-Héray samedi 11 octobre 2025.

Initiation à la teinture et l’impression végétale

5 allée de l’Orangerie La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Atelier de 2h avec Shantala Murgia, artiste et artisane en teinture et impression végétale (écoprint)

Atelier accessible aux adultes et aux enfants à partir de 7 ans, sous condition d’accompagnement.

Dans le beau site de l’Orangerie.

Découvrez les oeuvres de Shantala dans la galerie haute de l’Orangerie du 20 septembre au 12 octobre. Certaines pièces ont été conçues spécialement pour le lieu. Rencontrez-la au vernissage le 19 septembre à 18h30 .

5 allée de l’Orangerie La Mothe-Saint-Héray 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 93 23 36 communication@lamothe79800.fr

English : Initiation à la teinture et l’impression végétale

German : Initiation à la teinture et l’impression végétale

Italiano :

Espanol : Initiation à la teinture et l’impression végétale

L’événement Initiation à la teinture et l’impression végétale La Mothe-Saint-Héray a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Pays Mellois