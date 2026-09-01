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AGENDA · Ault

Initiation à la vannerie Ault

vendredi 25 septembre 2026 · Ault

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
vendredi 25 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
30 Grande Rue
Ville
80460 Ault
Département
Somme
Tarif
45 45 Tarif de base - plein tarif

Ault

Initiation à la vannerie

30 Grande Rue Ault Somme

Tarif : 45 – 45 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 15:00:00
fin : 2026-09-25 17:00:00

Date(s) :
2026-09-25

L’Atelier effet Mer vous propose une initiation à la vannerie.
Fabrication d’une mangeoire en osier.
Tarif : 45€
Durée : 2h
L’Atelier effet Mer vous propose une initiation à la vannerie.
Fabrication d’une mangeoire en osier.
Tarif : 45€
Durée : 2h   .

30 Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 15 68 33 47  kermessesauvage@gmail.com

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English :

The Atelier Effet Mer offers an introductory workshop on basket weaving.
Make a wicker bird feeder.
Price: 45?
Duration: 2 hours

L’événement Initiation à la vannerie Ault a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION LE TREPORT – MERS

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