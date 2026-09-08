Initiation à la vannerie Ault
lundi 12 octobre 2026 · Ault
Informations pratiques
Ault
Initiation à la vannerie
30 Grande Rue Ault Somme
Tarif : 45 – 45 – EUR
Tarif de base – plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-12 10:30:00
fin : 2026-10-12 12:30:00
Date(s) :
2026-10-12
L’Atelier effet Mer vous propose une initiation à la vannerie.
Fabrication d’une mangeoire en osier.
Tarif : 45€
Durée : 2h
L’Atelier effet Mer vous propose une initiation à la vannerie.
Fabrication d’une mangeoire en osier.
Tarif : 45€
Durée : 2h .
30 Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 15 68 33 47 kermessesauvage@gmail.com
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English :
The Atelier Effet Mer offers an introductory workshop on basket weaving.
Make a wicker bird feeder.
Price: 45?
Duration: 2 hours
L’événement Initiation à la vannerie Ault a été mis à jour le 2026-09-08 par DESTINATION LE TREPORT – MERS
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