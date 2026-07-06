UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Bignay

Initiation à la vannerie Bignay

lundi 6 juillet 2026 · Bignay

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Adresse
11 rue principale
Ville
17400 Bignay
Département
Charente-Maritime
Tarif
180 180 180

Bignay

Initiation à la vannerie

11 rue principale Bignay Charente-Maritime

Tarif : 180 – 180 – 180 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-05

Date(s) :
2026-07-06 2026-08-03

Le stage est animé par Yves Pasdelou formé à l’école Nationale de Vannerie.
Apprendre les techniques de base de la vannerie d’osier.
  .

11 rue principale Bignay 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 16 28 90 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Initiation à la vannerie Bignay a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge