AGENDA · Bignay
Initiation à la vannerie Bignay
lundi 6 juillet 2026 · Bignay
Informations pratiques
Bignay
Initiation à la vannerie
11 rue principale Bignay Charente-Maritime
Tarif : 180 – 180 – 180 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-07-06 2026-08-03
Le stage est animé par Yves Pasdelou formé à l’école Nationale de Vannerie.
Apprendre les techniques de base de la vannerie d’osier.
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11 rue principale Bignay 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 16 28 90
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L’événement Initiation à la vannerie Bignay a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge