Informations pratiques

Bignay

Initiation à la vannerie

11 rue principale Bignay Charente-Maritime

Tarif : 180 – 180 – 180 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-07-06 2026-08-03

Le stage est animé par Yves Pasdelou formé à l’école Nationale de Vannerie.

Apprendre les techniques de base de la vannerie d’osier.

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11 rue principale Bignay 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 16 28 90

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English :

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L’événement Initiation à la vannerie Bignay a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge