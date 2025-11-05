Initiation à la vannerie Confection d’une mangeoire à oiseaux. Saint-Ilpize

la guinguette Saint Léon Saint-Ilpize Haute-Loire

Début : 2025-11-05

Initiation à la vannerie

Confection d’une mangeoire à oiseaux avec les intervenants Annick, Evelyne et Serge

la guinguette Saint Léon Saint-Ilpize 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 58 45 38

English :

Introduction to basketry

Creation of a bird feeder with the speakers Annick, Evelyne and Serge

German :

Einführung in die Korbflechterei

Herstellung einer Vogelfutterstelle mit den Referenten Annick, Evelyne und Serge

Italiano :

Introduzione alla cesteria

Realizzazione di una mangiatoia per uccelli con i relatori: Annick, Evelyne e Serge

Espanol :

Introducción a la cestería

Fabricación de un comedero para pájaros con los ponentes Annick, Evelyne y Serge

