Initiation à la vannerie Confection d’une mangeoire à oiseaux. Saint-Ilpize

Initiation à la vannerie Confection d’une mangeoire à oiseaux.
la guinguette Saint Léon Saint-Ilpize Haute-Loire
Début : 2025-11-05
fin : 2025-11-05
2025-11-05
Initiation à la vannerie
Confection d’une mangeoire à oiseaux avec les intervenants Annick, Evelyne et Serge
la guinguette Saint Léon Saint-Ilpize 43380 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 58 45 38
English :
Introduction to basketry
Creation of a bird feeder with the speakers Annick, Evelyne and Serge
German :
Einführung in die Korbflechterei
Herstellung einer Vogelfutterstelle mit den Referenten Annick, Evelyne und Serge
Italiano :
Introduzione alla cesteria
Realizzazione di una mangiatoia per uccelli con i relatori: Annick, Evelyne e Serge
Espanol :
Introducción a la cestería
Fabricación de un comedero para pájaros con los ponentes Annick, Evelyne y Serge
