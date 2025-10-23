Initiation à la vannerie Paulmy

Initiation à la vannerie Paulmy jeudi 23 octobre 2025.

Initiation à la vannerie

1 Place des Anciens Combattants Paulmy Indre-et-Loire

2025-10-23 2025-10-25 2025-11-01 2025-11-06 2025-11-29 2025-12-06 2025-12-20

Ateliers de découverte et d’initiation à la vannerie sur une demi-journée ou sur une journée.

La vannerie est l’univers idéal car accessible à tous et valorisante. Les outils sont mis à disposition et vous repartez avec votre objet tressé.

S'autoriser le temps d' exprimer sa créativité, faire tout simplement ! La vannerie est l'univers idéal car accessible à tous et valorisante. Un savoir-faire ancestral à portée de main! Les outils sont mis à disposition et vous repartez avec votre objet tressé. 35 .

1 Place des Anciens Combattants Paulmy 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 77 26 41 75 veroniquejarossay.pro@orange.fr

English :

Half-day or full-day introductory basketry workshops.

Basketry is the ideal universe, accessible to all and rewarding. Tools are provided and you leave with your own woven object.

German :

Halb- oder ganztägige Workshops zur Entdeckung und Einführung in die Korbflechterei.

Die Korbflechterei ist das ideale Universum, denn sie ist für alle zugänglich und wertschätzend. Die Werkzeuge werden zur Verfügung gestellt und Sie gehen mit Ihrem geflochtenen Objekt nach Hause.

Italiano :

Workshop introduttivi di cesteria della durata di mezza giornata o di una giornata intera.

La cesteria è ideale perché è accessibile a tutti ed è un ottimo modo per sviluppare le proprie capacità. Gli strumenti sono forniti e si potrà lasciare il proprio oggetto intrecciato.

Espanol :

Talleres de iniciación a la cestería de media jornada o jornada completa.

La cestería es ideal porque está al alcance de todos y es una forma estupenda de desarrollar sus habilidades. Te proporcionaremos las herramientas y te llevarás tu propio objeto tejido.

