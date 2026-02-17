Initiation à la vannerie sauvage Association JARDINE La Chapelle-sur-Erdre

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-21 10:00 – 13:00

Gratuit : non 8 € à 15 € Tarif adulte 15 €Tarif adulte accompagnant 12 €Tarif enfant 8 € Sur inscription : https://www.helloasso.com/associations/association-jardine/evenements/initiation-a-la-vannerie En famille, Tout public, Jeune Public, Adulte – Age minimum : 10 et Age maximum : 75

Venez vous initier à la fabrication d’une corbeille ou d’un poisson tressé à partir de plantes sauvages souples (ronce, clématite, saule, etc.). C’est l’occasion de mieux connaître ces plantes dans leur environnement naturel, les récolter et les transformer dans le respect de leur cycle. Animation pour enfant à partir de 10 ans et adulte.Evénement organisé par l’association JARDINE et animé par l’Atelier LuciDe.

Association JARDINE La Chapelle-sur-Erdre 44240

