Initiation à la vannerie sauvage : balade et création, 30 route des caires, Thiolières

Initiation à la vannerie sauvage : balade et création Samedi 28 février, 15h00 30 route des caires Puy-de-Dôme

Tarifs : Enfant 10€ ; Adulte 25€

Début : 2026-02-28T15:00:00+01:00 – 2026-02-28T19:00:00+01:00

Le temps d’un après-midi, reconnectez-vous à la nature et apprenez à transformer les trésors de nos chemins. Notre parcours débutera par une immersion en forêt pour identifier et récolter les plantes sauvages propices au tressage.

De retour en salle, vous passerez à la pratique avec la réalisation de votre dessous de plat qui vous fera aborder plusieurs techniques fondamentales : le fond croisé fendu, le tressage « en super » et une finition des bordures. Vous aurez également l’occasion d’expérimenter la technique permettant de réaliser des éclisses de ronce et de viorne (au couteau et au fendoir) ainsi qu’une cordelette en feuilles d’iris.

Un moment de partage convivial agrémenté de boissons chaudes offertes durant l’après-midi.

Durée : 4h

Activité organisée par CATHERINE – Accompagnatrice moyenne montagne

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/a-la-decouverte-en-chemin-de-la-vannerie-sauvage-7523

30 route des caires 30 route des caires Thiolières 63600 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Découvrez les plantes locales qui vous permettront d’expérimenter les techniques de base du tressage Nature Atelier nature