INITIATION À LA VANNERIE SAUVAGE

Bretx Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-13

Date(s) :

2026-02-13

Initiez-vous à un savoir-faire ancien, et fabriquez un objet unique avec Dorianne, cueilleuse herboriste et vannière de plantes sauvages, à Bretx !

Une journée complète d’initiation :

Théorie & Terrain pour voir les plantes à glaner en vannerie sauvage ;

Fabrication de votre propre mangeoire à oiseaux ;

L’atelier en détail

15 ans minimum ;

3 à 8 participants

Jusqu’à 8 personnes pour une privatisation.

​Plongez au cœur de la vannerie sauvage en compagnie de Dorianne !

Cette artisane passionnée sera ravie de vous accueillir lors de votre arrivée, dans son atelier en bois niché en pleine nature.

Autour d’une boisson chaude, vous découvrirez tout d’abord les bases de la vannerie à travers un exposé illustré. Vous apprendrez également à reconnaître une dizaine d’essences locales utilisables en vannerie noisetier, clématite, vigne vierge, érable champêtre, …

Vous partirez ensuite explorer le jardin et les abords du terrain pour observer les plantes sur pied. Guidé par Dorianne, vous expérimenterez la taille douce et apprendrez à manier opinel, sécateur et poinçon.

De retour à l’atelier, vous commencerez la fabrication de votre mangeoire pour petits oiseaux, en apprenant les gestes de tressage jusqu’à la finition.

Vous terminerez la journée par une photo de groupe et la visite de l’atelier d’herboristerie.

Vous repartirez avec votre mangeoire en vannerie, prête à nourrir les oiseaux du jardin !

NB

Une pause déjeuner est prévue pour cet atelier.

Vous devez prévoir votre repas. Vous avez la possibilité de réchauffer votre repas sur place.

Pensez aussi à venir avec un tablier ou un vieux pantalon. .

Bretx 31530 Haute-Garonne Occitanie contact@latelierherboriste.com

English :

Learn an ancient skill and make a unique object with Dorianne, herbalist and wild plant basket-maker, in Bretx!

