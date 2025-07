INITIATION A LA VANNERIE SAUVAGE JOURNÉE DÉCOUVERTE LA VANNERIE DES MARAIS Olargues

Journée découverte la vannerie des marais. Explorez les plantes humides et leurs usages en tressage. Une immersion douce et inspirante dans l’art végétal.

Les stages sont proposés en prix libre et conscient.

La vannerie est une pratique ancienne et précieuse transformer les végétaux en objets tressés solides et élégants est à la fois un défi et une redécouverte de notre lien à la nature. Apprendre à reconnaître, récolter et tresser, c’est s’approprier un savoir-faire écologique accessible à tous.

Offrez-vous un moment unique pour renouer avec la nature et tisser des liens humains authentiques.

Les stages sont proposés en prix libre et conscient, afin de rendre cette transmission accessible à tous, tout en respectant le travail que je fourni. .

La Locomotive Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 6 03 61 05 16 laroncevagabonde@gmail.com

English :

Discovery day: marsh basketry. Explore wetland plants and their uses in weaving. A gentle, inspiring immersion in plant art.

All courses are free and open to the public.

German :

Entdeckungstag: Die Korbflechterei im Sumpfgebiet. Erforschen Sie Feuchtpflanzen und ihre Verwendung beim Flechten. Ein sanftes und inspirierendes Eintauchen in die Kunst der Pflanzen.

Die Workshops werden zu freien und bewussten Preisen angeboten.

Italiano :

Giornata di scoperta: cesti di palude. Esplorate le piante palustri e il loro utilizzo nella tessitura. Un’immersione dolce e stimolante nell’arte vegetale.

I corsi sono gratuiti e consapevoli.

Espanol :

Día del descubrimiento: cestería de las marismas. Explore las plantas de los humedales y sus usos en el tejido. Una inmersión suave e inspiradora en el arte vegetal.

Los cursos son gratuitos y conscientes.

