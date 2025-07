INITIATION A LA VANNERIE SAUVAGE JOURNÉE DÉCOUVERTE, L’ORTIE À L’HONNEUR. Prémian

INITIATION A LA VANNERIE SAUVAGE JOURNÉE DÉCOUVERTE, L’ORTIE À L’HONNEUR. Prémian mardi 22 juillet 2025.

INITIATION A LA VANNERIE SAUVAGE JOURNÉE DÉCOUVERTE, L’ORTIE À L’HONNEUR.

camping les terrasses du jaur Prémian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-22

fin : 2025-07-22

Date(s) :

2025-07-22

Journée découverte autour de l’ortie récolte, transformation et tressage de cette plante étonnante. Un moment pour renouer avec le sauvage et explorer un savoir-faire ancestral.

Les stages sont proposés en prix libre et conscient.

La vannerie est une pratique ancienne et précieuse transformer les végétaux en objets tressés solides et élégants est à la fois un défi et une redécouverte de notre lien à la nature. Apprendre à reconnaître, récolter et tresser, c’est s’approprier un savoir-faire écologique accessible à tous.

Offrez-vous un moment unique pour renouer avec la nature et tisser des liens humains authentiques.

Les stages sont proposés en prix libre et conscient, afin de rendre cette transmission accessible à tous, tout en respectant le travail que je fourni. .

camping les terrasses du jaur Prémian 34390 Hérault Occitanie +33 6 03 61 05 16 laroncevagabonde@gmail.com

English :

Nettle discovery day: harvesting, processing and weaving this amazing plant. A chance to reconnect with the wild and explore an ancestral know-how.

The workshops are free and open to the public.

German :

Entdeckungstag rund um die Brennnessel: Ernte, Verarbeitung und Flechten dieser erstaunlichen Pflanze. Ein Moment, um mit dem Wilden wieder in Verbindung zu treten und ein uraltes Wissen zu erkunden.

Die Workshops werden zu freien und bewussten Preisen angeboten.

Italiano :

Giornata alla scoperta dell’ortica: raccolta, lavorazione e tessitura di questa pianta straordinaria. Un’occasione per riconnettersi con la natura selvaggia ed esplorare un’abilità antica.

I corsi sono gratuiti e aperti al pubblico.

Espanol :

Día de descubrimiento de la ortiga: recolección, procesamiento y tejido de esta asombrosa planta. Una oportunidad para volver a conectar con la naturaleza y explorar una habilidad milenaria.

Los cursos son gratuitos y están abiertos al público.

L’événement INITIATION A LA VANNERIE SAUVAGE JOURNÉE DÉCOUVERTE, L’ORTIE À L’HONNEUR. Prémian a été mis à jour le 2025-07-10 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC