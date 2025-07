INITIATION A LA VANNERIE SAUVAGE SAC CABAS EN MASSETTE Olargues

INITIATION A LA VANNERIE SAUVAGE SAC CABAS EN MASSETTE Olargues samedi 9 août 2025.

INITIATION A LA VANNERIE SAUVAGE SAC CABAS EN MASSETTE

La Locomotive Olargues Hérault

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-10

2025-08-09

Stage “sac cabas en massette” deux jours pour créer un sac naturel et durable, tout en découvrant les gestes de la vannerie sauvage. Atelier en petit groupe, prix libre.

Les stages sont proposés en prix libre et conscient.

La vannerie est une pratique ancienne et précieuse transformer les végétaux en objets tressés solides et élégants est à la fois un défi et une redécouverte de notre lien à la nature. Apprendre à reconnaître, récolter et tresser, c’est s’approprier un savoir-faire écologique accessible à tous.

Offrez-vous un moment unique pour renouer avec la nature et tisser des liens humains authentiques.

Les stages sont proposés en prix libre et conscient, afin de rendre cette transmission accessible à tous, tout en respectant le travail que je fourni. .

La Locomotive Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 6 03 61 05 16 laroncevagabonde@gmail.com

English :

Basketry tote bag? two days to create a natural, sustainable bag, while learning the basics of wild basketry. Small-group workshop, free admission.

All workshops are free of charge.

German :

Praktikum « Einkaufstasche aus Rohrkolben? zwei Tage, um eine natürliche und nachhaltige Tasche herzustellen und dabei die Gesten der wilden Korbflechterei zu entdecken. Workshop in kleinen Gruppen, Preis frei.

Die Workshops werden zu freien und bewussten Preisen angeboten.

Italiano :

Borsa per amaca? due giorni per creare una borsa naturale e sostenibile, imparando le basi della cesteria selvatica. Laboratorio per piccoli gruppi, ingresso libero.

I corsi sono offerti a prezzi liberi e consapevoli.

Espanol :

¿Bolso de hamaca? dos días para crear una bolsa natural y sostenible, mientras se aprenden los fundamentos de la cestería silvestre. Taller para grupos reducidos, entrada gratuita.

Los cursos se ofrecen a precios libres y conscientes.

