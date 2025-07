INITIATION A LA VANNERIE SAUVAGE VANNERIE JONC ET LA TECHNIQUE SPIRALÉE COUSUE. Olargues

La Locomotive Olargues Hérault

Début : 2025-07-26

fin : 2025-07-27

2025-07-26

Stage de vannerie spiralée cousue avec le jonc apprenez à créer des objets solides et poétiques en tressant les plantes des marais. Créativité et lien à la nature au rendez-vous.

Les stages sont proposés en prix libre et conscient.

La vannerie est une pratique ancienne et précieuse transformer les végétaux en objets tressés solides et élégants est à la fois un défi et une redécouverte de notre lien à la nature. Apprendre à reconnaître, récolter et tresser, c’est s’approprier un savoir-faire écologique accessible à tous.

Offrez-vous un moment unique pour renouer avec la nature et tisser des liens humains authentiques.

La Locomotive Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 6 03 61 05 16 laroncevagabonde@gmail.com

English :

Learn to create solid, poetic objects by weaving marsh plants. Creativity and a link to nature.

All workshops are free and open to the public.

German :

Praktikum in spiralförmiger Korbflechterei, die mit Binsen genäht wird: Lernen Sie, durch das Flechten von Sumpfpflanzen feste und poetische Gegenstände herzustellen. Kreativität und Naturverbundenheit sind angesagt.

Die Praktika werden zu freien und bewussten Preisen angeboten.

Italiano :

Laboratorio di cesteria a spirale con giunchi: imparate a creare oggetti solidi e poetici intrecciando piante palustri. Diventate creativi e connettetevi con la natura.

I corsi sono gratuiti e aperti al pubblico.

Espanol :

Taller de cestería en espiral con juncos: aprenda a crear objetos sólidos y poéticos tejiendo plantas palustres. Sea creativo y conecte con la naturaleza.

Los cursos son gratuitos y abiertos al público.

