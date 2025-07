INITIATION A LA VANNERIE SAUVAGE VANNERIE TRESSÉE ET CORDÉE. Olargues

La Locomotive Olargues Hérault

Initiez-vous à la vannerie tressée et cordée deux jours pour apprendre à transformer les végétaux en objets utiles et élégants, dans une ambiance conviviale et respectueuse de la nature.

Les stages sont proposés en prix libre et conscient.

La vannerie est une pratique ancienne et précieuse transformer les végétaux en objets tressés solides et élégants est à la fois un défi et une redécouverte de notre lien à la nature. Apprendre à reconnaître, récolter et tresser, c’est s’approprier un savoir-faire écologique accessible à tous.

Offrez-vous un moment unique pour renouer avec la nature et tisser des liens humains authentiques.

Les stages sont proposés en prix libre et conscient, afin de rendre cette transmission accessible à tous, tout en respectant le travail que je fourni. .

La Locomotive Olargues 34390 Hérault Occitanie +33 6 03 61 05 16 laroncevagabonde@gmail.com

English :

Introduce yourself to woven and corded basketry: two days to learn how to transform plants into useful and elegant objects, in a friendly, nature-friendly atmosphere.

All courses are free of charge and open to the public.

German :

Lassen Sie sich in die geflochtene und bespannte Korbflechterei einführen: Zwei Tage lang lernen Sie, wie man Pflanzen in einer geselligen und naturfreundlichen Atmosphäre in nützliche und elegante Gegenstände verwandelt.

Die Praktika werden zu freien und bewussten Preisen angeboten.

Italiano :

Imparate a trasformare le piante in oggetti utili ed eleganti, in un’atmosfera amichevole e rispettosa della natura.

I corsi sono gratuiti e aperti a tutti.

Espanol :

Aprenda a transformar las plantas en objetos útiles y elegantes, en un ambiente acogedor y respetuoso con la naturaleza.

Los cursos son gratuitos y están abiertos a todos.

