Initiation à la vannerie

Wissembourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17 09:00:00

fin : 2026-01-17 17:00:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-24

Créez et emportez votre propre panier en osier ! Sur inscription.

La vannerie fait partie des très anciennes traditions alsaciennes. Un vannier expérimenter fera découvrir ce savoir-faire ancestral. Créez votre propre panier et emportez le à la fin de la journée. .

Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 95 64 info@up-pamina-vhs.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Create and take home your own wicker basket! Registration required.

L’événement Initiation à la vannerie Wissembourg a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte