Initiation à la vannerie Wissembourg
Initiation à la vannerie Wissembourg samedi 17 janvier 2026.
Initiation à la vannerie
Wissembourg Bas-Rhin
Début : Samedi 2026-01-17 09:00:00
fin : 2026-01-17 17:00:00
Date(s) :
2026-01-17 2026-01-24
Créez et emportez votre propre panier en osier ! Sur inscription.
La vannerie fait partie des très anciennes traditions alsaciennes. Un vannier expérimenter fera découvrir ce savoir-faire ancestral. Créez votre propre panier et emportez le à la fin de la journée. .
Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 94 95 64 info@up-pamina-vhs.org
English :
Create and take home your own wicker basket! Registration required.
L’événement Initiation à la vannerie Wissembourg a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de tourisme de l’Alsace Verte