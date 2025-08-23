Initiation à la voile en partenariat avec l’école de voile Les Glénans

Initiation à la voile en partenariat avec l’école de voile Les Glénans samedi 23 août 2025.

Reconnue d’utilité publique, l’association Les Glénans est la première école de voile d’Europe et la référence dans le milieu de l’enseignement de la voile. Elle accueille plus de 20 000 stagiaires et bénévoles par an pour des stages de croisière, catamaran, dériveur, planche à voile et wingfoil.

Depuis sa création en 1947, elle œuvre pour démocratiser l’accès à la mer et l’apprentissage de la voile à toutes et à tous. Pour la première fois, elle jette l’ancre au port de l’Arsenal à Bastille et y propose, le temps d’un weekend, des ateliers d’initiation à la navigation.

Quel que soit votre âge, venez découvrir les bases de la pratique de la voile et vivre un moment unique. Pour les plus jeunes, une animation autour de l’optimist est proposée sur réservation pour apprendre à préparer le bateau et le manœuvrer (à terre). Les plus grands pourront également expérimenter le quotidien des marins lors d’ateliers thématiques.

Nous espérons vous y retrouver !

Embarquez pour une belle aventure au bord de l’eau au travers de différentes animations – optimist, nœuds marins, préparation d’une croisière – pour découvrir l’univers de la navigation.

Du samedi 23 août 2025 au dimanche 24 août 2025 :

samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit

La réservation est obligatoire pour l’activité « optimist », réservée aux enfants de 6 à 12 ans. L’accès est libre et pour tout public pour les autres activités.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans. Jusqu’à 12 ans.

